Al Città Sant'Angelo Village Outlet un weekend all’insegna della magia per bambini e famiglie

Un successo straordinario al Città Sant’Angelo Village Outlet, nel fine settimana dall’8 al 10 dicembre. Lo show portato in piazza Azzurra da “Lucilla”, la youtuber amata dai bambini, ha richiamato l’interesse di migliaia di persone che hanno gremito l’Outlet. Inoltre, per tutto il fine settimana dell’Immacolata, tante attività per i più piccoli nei laboratori gratuiti del Santa’s Post Office (allestito nell’unità 125), e l’incontro con Babbo Natale nella sua magica casetta. Domenica 10 si sono esibiti all’Outlet, per la prima volta in Italia, gli Artisti De La Ramla: 9 stupefacenti mimi, provenienti da Barcellona, che hanno meravigliato grandi e piccini con le loro performances.

Ma il Christmas Festival è appena entrato nel vivo. Infatti, sabato 16 dicembre un nuovo appuntamento in calendario con la Parata delle Principesse d’Inverno che sfileranno in quattro diversi momenti del pomeriggio. Magicamente, dal libro delle fiabe, usciranno alcune principesse (in compagnia dei loro fedeli amici) fra le più amate dai bambini, che potranno salutare tutti questi personaggi da favola e lasciarsi trasportare da un magico momento, sulle note di emozionanti performance musicali. Domenica 17 dicembre, invece, un Meet&Greet darà la gioia a tutti i bambini di incontrare le mascotte ufficiali di Grande Puffo e Puffetta, sia al mattino dalle 10:30, sia nel pomeriggio a partire dalle 15, con un’uscita ogni 25 minuti.

Soddisfatto il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Nel fine settimana dall’8 al 10 dicembre abbiamo avuto un grande incremento nei flussi dei nostri visitatori, che sono rimati entusiasti sia per gli eventi gratuiti come lo show di Lucilla e gli Artisti De La Rambla, sia per le attività natalizie come l’incontro con Babbo Natale e i laboratori. Il tutto, nella magica cornice delle nostre luminarie ed installazioni a tema. Il prossimo fine settimana sarà incantato, con la parata delle Principesse d’Inverno e con le mascotte de I Puffi. Il Natale è magico e noi vogliamo regalare un po’ di magia e spensieratezza a chi viene a fare shopping al Città Sant’Angelo Village Outlet”.