Ripartono i programmi all’estero di Intercultura, la presentazione a Pescara

Ripartono i programmi all’estero di Intercultura con l’uscita del nuovo bando che già mette a concorso i posti e le borse di studio per i programmi dell’anno scolastico 2021-2022. Il nuovo bando è destinato prioritariamente a studenti nati tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006. L’iscrizione non è vincolante per la partecipazione, ma deve essere necessariamente effettuata entro il 10 novembre 2020 per potere partecipare alle selezioni. Tra le novità, spiccano l’anno scolastico in Grecia e il trimestre e l’anno scolastico nel Regno Unito.

A Pescara si terrà una presentazione mercoledì 7 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30; per studenti, genitori e insegnanti interessati sarà l’occasione di conoscere i volontari della zona, che seguiranno passo passo l’esperienza dei ragazzi e delle loro famiglie. All’incontro interverranno anche diversi studenti rientrati da poco dall'esperienza all’estero, che racconteranno la loro vita presso la scuola locale e con la loro famiglia ospitante. I volontari spiegheranno al pubblico anche le modalità per richiedere una borsa di studio.

Intercultura, in quanto associazione di volontariato senza scopo di lucro, da sempre mira ad avere un impatto sociale forte sulla nostra società, attraverso centinaia di borse di studio, che provengono da un fondo proprio e dalle donazioni liberali di aziende, enti e fondazioni che sostengono i progetti dell’Associazione. Studenti e genitori delle province di Pescara e Chieti interessati a ricevere maggiori informazioni sui programmi possono contattare i volontari del Centro locale di Pescara chiamando il responsabile dei programmi all’estero Tonia Delle Monache, cellulare 333 452 2371.