Festa di Sant'Andrea con Vincenzo Olivieri, Scena Muta e Federica & Piccolo

Vincenzo Olivieri, Scena Muta, Jovanotti Fortunati e, direttamente da Amici, Federica & Piccolo. Sono queste le star che animeranno la Festa di Sant'Andrea 2023, in programma dal 29 al 31 luglio nell'area della Madonnina del porto. Il sindaco Carlo Masci, presentando la manifestazione, ha parlato di "una festa storica e identitaria della nostra città. La processione con il Santo in mare è qualcosa che colpisce tutti. Pescara è una città che vive per il mare, abbiamo un legame inscindibile con esso. Quest'anno torniamo finalmente anche con i fuochi d'artificio e, a tale proposito, voglio ringraziare tutti: c'è stata una grandissima operazione sinergica perché tutti hanno voluto che la festa potesse tornare in tutto il suo splendore e la sua forza".

Gli fa eco l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese: "Ringrazio di cuore gli organizzatori che ci permettono di godere di questa festa, famosa e caratteristica per la città di Pescara. Sono felice del fatto che quest'anno tornino i fuochi. Non va poi dimenticata anche la valenza turistica di questa manifestazione".

Riccardo Padovano, uno dei membri del Comitato Festa, aggiunge: "La festa di Sant'Andrea è rinomata su tutta la costa abruzzese. Ringraziamo il prefetto, la capitaneria di porto, la lega navale e lo stabilimento balneare "La Capannina" che ci consentirà di rifare i fuochi pirotecnici. Apprezziamo anche il grande impegno del sindaco. Durante la processione lanceremo in acqua alcuni omaggi floreali per la gente di mare. Siamo pronti per una grande edizione di questa manifestazione".

Per quanto riguarda, invece, il programma religioso, il parroco della chiesa di Sant'Andrea, Padre Carlo Mattei, ha spiegato: "Il percorso che abbiamo pensato di sottolineare è lo stesso che la chiesa italiana sta percorrendo nel segno di Papa Francesco. Abbiamo cercato di attualizzare la figura di Andrea cercando di capire che valore possa avere oggi per i nostri contemporanei". Da evidenziare che domenica 30 luglio, alle ore 9, ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti cui seguirà la processione in mare con la statua del Santo.