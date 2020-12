Natale a Rosciano, anche con il Covid è tornato il presepe nella piazza di Piano Fara

Natale a Rosciano, anche con il Covid è tornato ieri (8 dicembre) nella piazza di Piano Fara il presepe che quest’anno si è tenuto in forma ridotta per ovvi motivi ed è stato giocoforza ridimensionato rispetto alla scorsa edizione, dove i personaggi erano 41, a causa del momento particolare che stiamo vivendo. Spiega l'organizzatore Giorgio Di Serio: "Avevamo tanto bisogno di mandare un messaggio positivo alla cittadinanza e di rallegrare un po’ gli animi con luci e decorazioni".

Il presepe di Piano Fara è stato composto dai personaggi più importanti: Maria, San Giuseppe, i re Magi, il pastore, i pastorelli, lo zampognaro e le donne che vanno ad adorare Gesù, personaggi calati nella realtà odierna con mascherine.

"Ci tenevamo tanto che anche quest’anno si facesse almeno il simbolo, per dare un segno di ottimismo e speranza a tutte le persone", aggiunge Di Serio. "Inoltre questo presepe è dedicato alle persone che in questo 2020 hanno perso la vita per questo maledetto Covid 19".

Oltre al capogruppo Di Serio vanno menzionati i collaboratori più stretti come Dionino Giancaterino, Gioia Giancaterino, Anna Di Meo, Monica D’Emidio, Gianni Legnini, Remo Germani, Giuliano D’Astolto, Gino Legnini, Angelo Di Meo, Nicola Speranza e Carlo Bascelli.