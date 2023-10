“Le tre facce della violenza”, se ne parla a Città Sant'Angelo

Sabato 21 ottobre, a Città Sant'Angelo, si terrà la presentazione del libro "Le tre facce della violenza" (Rossini Editore) con Francesco e Noemi Longobardi; modera la giornalista Alessandra Renzetti. Si tratta di un’opera scritta a quattro mani da padre e figlia, che attraverso la loro analisi vanno alla ricerca delle cause di una grande piaga sociale come quella della violenza.

Violenza minorile, ma anche violenza di genere: «Viviamo in un periodo storico in cui, l'indifferenza e l'individualismo, sono degli antivalori che, purtroppo, si stanno affermando nella nostra società in modo silente. Sarà la tecnologia, sarà la crisi economica che stiamo attraversando che favoriscono questo rinchiudersi in se stessi. Ed ecco che è nata Medea odav, così da contrastare questo isolamento sociale. Donne e ragazzi sono le vittime di questa anemia sociale e di cui non si rendono conto per via di un falso sentimento di vergogna», spiega Francesco Longobardi facendo riferimento anche all'associazione Medea, della quale è presidente, impegnata nella lotta contro la violenza.

Medea è una realtà che opera su tutto il territorio nazionale, attraverso sportelli di ascolto psicologico per il bullismo e la violenza sulle donne. La violenza è racchiusa in tre facce, che seguono tutto il percorso di sviluppo di una vita: dall’infanzia, passando per l’adolescenza per poi arrivare all’età adulta. Questa l’analisi tracciata all’interno del libro “Le tre facce della violenza” che si impegna a contrastare in tutti i modi quelli che sono i "mali della società".