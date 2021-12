Presentazione del libro “Loreto aprutino - la storia e i suoi tesori d’arte e cultura”

Martedì 21 dicembre a Loreto Aprutino sarà presentato il volume “Loreto Aprutino – La storia e i suoi tesori d’arte e cultura” a cura di Pierluigi Evangelista, pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo. La presentazione sarà introdotta dai saluti del sindaco Gabriele Starinieri. Interverranno Suna Yamaner e Regula Langemann, promotrici del progetto editoriale; Pierluigi Evangelista, storico dell’arte e autore dei testi; Loris Di Giovanni, storico.

Sarà presente come moderatore Nino D’Annunzio, editor e critico letterario. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti sarà necessario esibire il Green pass all'ingresso. Prenotazione obbligatoria alla mail associazionefantedicuori@gmail.com o inviando un messaggio al 347/3236423.

IL LIBRO

Dal rito contemporaneo al viaggio nella storia più antica, la certosina ricerca tra fonti e documenti rivela particolari inediti che rendono questo volume illustrato uno strumento di utile approfondimento nella scoperta dello splendido borgo di Loreto Aprutino, grazie anche alla doppia traduzione in inglese e tedesco, ed una piacevole lettura per gli appassionati delle antiche storie e tradizioni della nostra Italia.

L’AUTORE

Pierluigi Evangelista è uno storico dell’arte che affianca le sue competenze di formazione accademica in Beni Archeologici e Storico Artistici a una solida esperienza professionale che lo vede, in qualità di esperto, collaborare con le più prestigiose istituzioni pubbliche e private, tra le quali si segnalano l’università Gabriele d’Annunzio di Chieti e la Soprintendenza per le belle arti dell’Aquila.