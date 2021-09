Presentazione di “Il conservatorio nella città” per i 50 anni della statizzazione dell’istituzione musicale pescarese

Venerdì 10 settembre alle ore 16.45 ci sarà la presentazione di “Il conservatorio nella città”, volume a cura di Anna Maria Ioannoni e Riccardo Graciotti scritto per i 50 anni della statizzazione dell’istituzione musicale pescarese ed edito dalla Libreria Musicale Italiana con il patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo. L’iniziativa rientra nel programma della terza Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna a Pescara, in svolgimento in questi giorni.

Interverranno Maurizio Di Nicola, presidente del conservatorio, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale. Introduce Alfonso Patriarca, direttore del conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Presenterà Francesco Antonioni. Partecipano i curatori Anna Maria Ioannoni Fiore e Riccardo Graciotti.

