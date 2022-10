All'Imago Museum si presenta il volume “L'artista dell'anima. Giotto e il suo mondo” di Alessandro Masi

È in programma venerdì 7 ottobre la presentazione del volume “L'artista dell'anima. Giotto e il suo mondo” di Alessandro Masi, edito da Neri Pozza 2022. Una originale narrazione biografica che osserva e studia il pittore e architetto nella sua vita di uomo, una vita ancora avvolta nella leggenda. All’incontro, introdotto da Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, interverranno Iole Carlettini, ricercatrice di storia dell’arte medievale all’università di Chieti-Pescara e l’autore Alessandro Masi, storico dell’arte e segretario generale della Società Dante Alighieri.

Il volume approfondisce, grazie ad un accurato lavoro di scavo negli archivi e dalle cronache dell’epoca, la biografia di Giotto, del «ragazzo» che rivoluzionò la pittura tra il Duecento e il Trecento, quando si preparava la Rinascenza. E lo fa narrando quella vita come fosse un romanzo. Così si entra con Giotto nella Basilica Superiore di Assisi, nella cappella degli Scrovegni a Padova, nelle basiliche di Roma, Napoli, Firenze… Un racconto tanto vivo che sembra di essere in presenza e di sentire l’odore dei colori, di stare sulle impalcature a osservarlo dipingere, di percepire lo stupore dei committenti di fronte a opere che non avevano alcun paragone con quanto realizzato fino a quel momento nella storia dell’arte.