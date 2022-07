Incontro con Pino Pace per "Libri al parco" alla Primo Moroni

Prosegue a Pescara la rassegna "Libri al Parco" della libreria Primo Moroni: venerdì 8 luglio sarà la volta dello scrittore Pino Pace che, partendo dalla sua trilogia, "Bestiacce", "Picosauri" e "Univerzoo", parlerà del proprio importante lavoro di autore per i più piccoli. Dialogherà con lui lo scrittore per l'infanzia, nonché insegnante, Fabio Marini.

I libri che saranno raccontati: "Bestiacce" è il quaderno delle osservazioni, degli schizzi e disegni che il professor Pico Pane e il suo assistente Sam Colam hanno riportato dai loro viaggi di esplorazione alla scoperta di animali che nessuno ha mai visto. I due sono andati nelle foreste più buie, hanno mangiato le peggiori schifezze, hanno sentito antichi racconti che durano ore senza mai addormentarsi.

"Univerzoo", dopo "Bestiacce!", è il secondo dei manuali semiseri "indispensabili all'esploratore moderno". Stavolta i due scienziati cambiano decisamente ambiente: non più sulla terra, bistrattati e sbeffeggiati dal Mondo Scientifico, ma nello spazio, su altri pianeti e in altre galassie, a scoprire il Pignocchio, lo Gnorz, la Megaccola e un'infinità di altri strani esseri.

Un nuovo quaderno degli appunti ricco di testi esilaranti e di dettagliatissime immagini in stile steampunk che ritraggono le creature più stravaganti, stavolta non più solo animali... Dall'estro di Pino Pace e Giorgio Sommacal un nuovo libro spassoso e avvincente, che con arguzia e humour stimola lo spirito d'osservazione dei ragazzi, spingendoli ad essere curiosi e incoraggiandoli a confrontarsi con situazioni nuove, cogliendone il lato più ironico e divertente.

Infine c'è "Picosauri". Non è il Cretaceo, né il Permiano, né il Giurassico, lo giuro! Qua ci sono animali sconosciuti, piante mai viste, frutti mai mangiati e fiori mai annusati! Per questo chiamerò questa era lo Spergiurassico, e i dinosauri che incontreremo saranno ricordati per milioni di anni come Picosauri.