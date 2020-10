Pier Francesco Pingitore presenta il libro sulla storia del Bagaglino alla Mondadori

Il regista Pier Francesco Pingitore ha scelto per la quarta volta la Masciulli Edizioni e le ha affidato il libro ‘Memorie dal Bagaglino’, che racconta la nascita e la crescita della compagnia teatrale "Il Bagaglino" con cui tutti abbiamo riso grazie ai vari spettacoli andati in onda in tv.

Sabato 10 ottobre il Maestro ne parlerà alla libreria Mondadori. L’evento è organizzato da Uao Spettacoli ed è a ingresso libero. Sarà presente anche il comico teatino Federico Perrotta, che in molte occasioni ha lavorato con Pingitore. L’incontro si terrà nel rispetto delle norme previste per l’emergenza sanitaria; obbligatorio l’uso delle mascherine.