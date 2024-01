A Pianella la 20esima edizione della Pagella d’Oro: i nomi dei premiati

Va in archivio la ventesima edizione della manifestazione “Pagella d’Oro - Premio Gesualdo de Felici”, tenutasi nella sala consiliare ‘Cavallone’ del Comune di Pianella. Sono stati premiati dalla Pro Loco gli alunni più meritevoli del paese. Per l’amministrazione comunale, ente patrocinante, ha portato il saluto il sindaco Taddeo Manella.

I premiati di quest’anno della classe quinta della scuola primaria sono: Carpegna Alessandro, Cicconetti Sofia, Brancato Eliana, Di Nicolantonio Sofia Charlotte, Toro Matteo. Per la scuola secondaria i premi sono invece andati a: Filippone Letizia, Gallinari Sara, Marotta Asia, Di Sante Sofia Maria, Stok Alessandro. Miglior alunno in assoluto è risultata Letizia Filippone, della scuola media, vincitrice del premio speciale Peduzzi.

"Il premio", ha ricordato il presidente della Pro Loco, Edoardo Faieta, "è dedicato al Marchese Gesualdo III de Felici, filantropo di Pianella, che alla fine dell'800 istituì borse di studio in denaro per i ragazzi meritevoli appartenenti alle famiglie disagiate. Negli anni '90, l'imprenditore Piero Peduzzi, alla cui memoria è dedicato un premio speciale, portò avanti la lodevole iniziativa attraverso la Società Operaia di Mutuo Soccorso". Nel 2005 la Pro Loco ha ripreso il testimone e da allora, grazie anche al supporto degli sponsor, consegna ai ragazzi più bravi delle scuole elementari e medie di Pianella una borsa di studio, una pergamena e dei libri".

Confermata la novità introdotta nelle ultime edizioni, ossia la consegna all’istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di un buono per acquistare strumentazione musicale che sarà simbolicamente effettuata dagli studenti che hanno riportato la massima votazione nella materia. La manifestazione non ha subito interruzioni nemmeno nel corso dell’emergenza pandemica, in quanto il Premio si è tenuto, in due occasioni, all’aperto nel mese di luglio.