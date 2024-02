Domenica 11 febbraio si terrà "C’era una volta Castellamare", una mattinata per viaggiare nel passato di Pescara fino a giungere in un’epoca tanto luminosa da avere pochi eguali nell’europa tra Ottocento e Novecento. Il punto di ritrovo e partenza sarà in piazza della Repubblica, davanti alla vecchia stazione ferroviaria. Si andrà alla scoperta di Castellamare Adriatico, la città-giardino sorta negli anni Sessanta dell’Ottocento intorno a una solitaria stazione ferroviaria della linea Adriatica e diventata in meno di vent’anni una delle località balneari più glamour del turismo europeo della Belle Époque.

Sarà questo il luogo d’incanto che verrà rievocato nella mattinata dell'11 febbraio, scoprendo larghi viali ombreggiati da platani giapponesi, dimore liberty con giardini ricchi di fontane zampillanti e fiori che spandevano ovunque i loro profumi, assistendo alla nascita dei primi stabilimenti balneari e a uno dei gran premi automobilistici più celebri della storia. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: info@compagnidavventura.it – 350/0810484.