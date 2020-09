Open day dei corsi della Scuola Macondo

Domenica 13 settembre la Scuola Macondo, che si occupa di corsi di scrittura e arti narrative, illustra la sua offerta formativa per il nuovo anno. Tra le novità troviamo l'attivazione dei corsi on line, concepiti per chi vive lontano dalle sedi della scuola (che sono a Pescara, Termoli e Roma), e l'avvio di corsi brevi come quello sul racconto e sull’editoria. Inoltre sono previsti i corsi classici di scrittura creativa e scrittura poetica.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Scuola o chiamare il numero 370/3525381. Questo il programma della giornata: