Omaggio a Lamberto De Carolis all'Aurum di Pescara. L'appuntamento di lunedì 13 dicembre vedrà una tavola rotonda e un reading per presentare la riedizione, dopo 50 anni, di “Risate e Suspire” per Tabula Fati. L'evento, a ingresso libero, si svolgerà in ottemperanza alle misure della normativa anti Covid. Saluti: Carlo Masci, sindaco di Pescara; Marco Solfanelli, direttore editoriale Tabula Fati; Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera.

Alle ore 16,45 avrà inizio una tavola rotonda su “La modernità tematica e la particolarità stilistica della poesia dialettale di Lamberto De Carolis”, con gli interventi di Ezio Sciarra, Antimo Amore e Paolo De Carolis. Verranno proposti anche contributi audio-video di alcune canzoni del folklore abruzzese, i cui testi sono opera del poeta Lamberto De Carolis. Nel corso dell’incontro Marina Di Carluccio, Santa Mastrangelo, Diego De Carolis e Gino Di Bonaventura declameranno alcune poesie.