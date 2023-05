Domenica 28 maggio alle ore 21 si terrà, a Bruno'S Ristorante Steakhouse Pizzeria, “Oltre i limiti”, cena spettacolo di beneficenza in ricordo di Andrea Silvestrone, il campione internazionale paralimpico di tennis che è venuto a mancare qualche mese fa, insieme a due dei suoi tre figli, a causa di un incidente stradale. Parte del costo della cena verrà devoluto alla famiglia di Andrea per la cure dell'unico figlio sopravvissuto.

La serata sarà presentata da due amici di Andrea, Monica Campoli e Luca Ragnone, e vedrà la partecipazione di 'Nduccio, Ivan Cottini (Domenica In, Ballando con le Stelle, Sanremo, Amici), che nonostante la sclerosi multipla e il suo essere in carrozzina è diventato un ballerino, Luca Strappelli con i "Fuori Posto", spettacolo dedicato all’accettazione di sé e all’inclusione, Salsavino Cubano, ballerino e maestro di balli caraibici che ha imparato ad “ascoltare” le vibrazioni della musica pur non potendole “sentire”, e il gruppo vocale Ghost Notes, formato dalla fusione di quattro grandi voci: Vincenzo Di Nicolantonio, Rita Di Pentima, Vincenzo Di Zio e Cristina D’Agostino.

Una serata ricca di tante sfumature e tanto amore, proprio come era l'animo di Andrea Silvestrone. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare o mandate un WhatsApp ai numeri 347/5430501 e 338/4044676.