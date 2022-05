Indirizzo non disponibile

Martedì 10 maggio l’Accademia di Medicina di Torino terrà una riunione scientifica, sia in presenza sia in modalità webinar, dal titolo “Novità in emostasi e trombosi: le condizioni pro-trombotiche rivisitate nel 2022”. L’incontro verrà introdotto da Giuseppe Saglio, Professore di Medicina Interna e socio dell’Accademia di Medicina. I relatori saranno Piera Sivera, Struttura Complessa Ematologia e Terapie cellulari, Ospedale Mauriziano, Torino e Mario Bazzan, Unità Operativa di Ematologia e Malattie Trombotiche, ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

La malattia tromboembolica venosa (trombosi venosa profonda ed embolia polmonare) e le trombosi arteriose (coronariche, cerebrali o periferiche) costituiscono, insieme, la prima causa di morte nel mondo occidentale. Ricercare, conoscere e identificare le condizioni pro-trombotiche congenite ed acquisite, cioè i cosiddetti "fattori di rischio" per trombosi, permette di effettuare una corretta prevenzione, di attuare la terapia farmacologica più appropriata e di ridurre le recidive.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), previa prenotazione da effettuare via mail all’indirizzo di posta elettronica accademia.medicina@unito.it e dietro presentazione del Green Pass, sia collegandosi da remoto al sito Internet dell'Accademia di Medicina dell'università di Torino.