Mostre, concerti e stand gastronomici: ecco il programma di "Natale a Spoltore"

È tutto pronto per "Natale a Spoltore", il contenitore dedicato alle festività che, come lo scorso anno, punta a riempire il centro storico del capoluogo con tutte le tradizioni legate alla natalità. "Vogliamo trasformare il Natale a Spoltore in una tradizione nella tradizione", sottolinea il sindaco Chiara Trulli. "Mostre, concerti, animazioni, stand gastronomici: ci sono tutti gli elementi per passare una serata tra amici nella tranquillità del nostro centro storico". Gli appuntamenti saranno concentrati in sei giorni: dall'8 al 10 dicembre per il ponte dell'immacolata, sabato e domenica del fine settimana successivo e poi il 6 gennaio. Una scelta per evitare di sovrapporsi alla vigilia e al Natale che saranno invece riservati alle iniziative più religiose.

Novità di quest'anno la presenza di una tensostruttura in piazza Di Marzio, che servirà ad accogliere spettacoli e concerti. Il calendario, frutto di una co-progettazione tra Comune di Spoltore e Pro Loco Cinque Borghi, prenderà dunque il via l'8 dicembre. L'apertura degli stand artigianali è alle ore 13. Alle ore 17 si esibisce la 'Banda dei Babbi Natale' in piazza Di Marzo che poi si sposteranno (ore 17.30) all'apertura del 'Villaggio di Natale' in piazza D'Albenzio. Durante l'inaugurazione saranno distribuiti a tutti i bambini pop corn e zucchero filato. Alle ore 19 l'accensione dell'albero e il concerto del 'coro polifonico Artabano Tassone'. In serata (ore 21) nella tensostruttura montata in piazza Di Marzio ci sarà la Jam Session che chiuderà la prima giornata di eventi.

Sabato 9 alle ore 10 apertura dei market artigianali. Alle ore 10.30 ci sarà la visita guidata nella 'Spoltore Nascosta'. Un tour nei luoghi nascosti del centro storico spoltorese, legati a fatti storici e personaggi. Un progetto in continua evoluzione, poiché le visite vengono costantemente ampliate e arricchite. Alle ore 12 aperitivo e dj set in piazza. Il pomeriggio alle 16.00 animazione, baby dance e trucca bimbi, poi, alle ore 18, spettacolo di burattini. Alle ore 19 presentazione del libro ed esibizione del maestro Maurizio Muraro presso la Sala Consiliare. La giornata, infine, si chiuderà con il concerto del Trio Street Band (ore 21) nella tensostruttura. Domenica 10 dopo l'apertura dei mercatini iniziano i lavori del laboratorio 'Lettera a Babbo Natale' nel villaggio in piazza D'Albenzio.

Alle ore 11 l'arrivo della 'Babbomobile' mentre nel pomeriggio (ore 16) animazione bimbi e spettacolo di magia. Alle ore 19 concerto di Natale della chiesa di San Panfilo e a seguire (ore 20.30) lo spettacolo teatrale 'La setta dei romani estinti'. Il primo fine settimana di eventi si chiuderà in piazza Di Marzio con la visione del film 'Mamma ho perso l'aereo', un cult tanto genuino che, a distanza di anni dalla sua uscita, rimane sempre tra i più visti. Il tutto sarà allietato dalla presenza dei 'food truck' che proporranno piatti tipici e tradizionali dalla mattina fino a tarda serata.