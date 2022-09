Milvia Di Michele presenta a Spoltore il suo libro "Come nel sogno"

Milvia Di Michele presenterà a Spoltore il suo libro "Come nel sogno" (Costa Edizioni) venerdì 16 settembre a partire dalle ore 18.30: parteciperanno il sindaco Chiara Trulli e l'assessore alla cultura Roberta Rullo per i saluti, l'editrice Elena Costa, l'autrice della prefazione Annarita Frullini. Appuntamento in piazza D'Albenzio, ingresso libero.

A interpretare le letture sarà Tania Santurbano, ed è previsto poi un accompagnamento musicale a cura di Angelo Porfirio. In caso di maltempo, la presentazione si sposterà nella sala consiliare del Comune.