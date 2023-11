Michele Attanasio tra i protagonisti di “Abruzzo fiabesco: turismo ieri, oggi e domani”

Il Circolo Nautico Pescara 2018 e la Pro Loco Pescara Aternum presentano un evento che abbraccia l'Abruzzo da più angolazioni turistiche, mettendo in luce sport, cultura, musica e infrastrutture, dall'emblematico titolo “Abruzzo fiabesco: turismo ieri, oggi e domani”. La tavola rotonda, che si svolgerà venerdì 17 novembre a Città Sant'Angelo, sarà ricca di interventi e prende spunto dalla proiezione del filmato realizzato dalla Ifa (Scuola di Cinema di Pescara) durante il passaggio del Giro d'Italia questa estate nella regione, in particolare nel tratto di partenza, quello della Via Verde dei Trabocchi tra Fossacesia e Ortona, quando si sono unite in un maxi-raduno le imbarcazioni a vela della Regata dei Trabocchi con i guidoni rosa sugli alberi maestri.

Un inno alla tradizionale competizione sportiva italiana e un modo per mostrare al mondo questa parte dell'Abruzzo così caratteristica e unica che abbraccia la costa ciclabile, il mare e la montagna. Interverranno Paolo Setta (direttore de Il Bosso) sul turismo esperenziale, Sonia Fiucci (Manager Location) sulla Film Commission Abruzzo, Claudio Di Dionisio (Bike Life guida turistica) sul cicloturismo, Claudio Colaizzo (responsabile Pallenium Tourism&Service) sul turismo ferroviario, Lucio Zazzara (presidente del Parco Nazionale della Maiella) sul turismo dei Parchi, Manuela Ferri (Co-founder and marketing Dimore Montane) su Turismo in glamping, Michele D'Attanasio (direttore della fotografia del cinema italiano) sul turismo cinematografico ed Enrico Melozzi (direttore d'orchestra e compositore) sul turismo musicale.

Nel corso dell'incontro, moderato da Andrea Mori del CNP2018, verrà presentato il video “L'Abruzzo, il Giro e la Vela”, realizzato da Ifa scuola di Cinema in collaborazione con Aternum Fotoamatori Abruzzesi.