“Metti in moto il dono”, a Pescara un raduno di motoveicoli d’epoca

Si terrà domenica 29 agosto, nel piazzale della Repubblica e tra le vie del centro, “Metti in moto il dono”, evento firmato Fidas Pescara e organizzato in collaborazione con il Motoclub cittadino. Sarà un raduno di motoveicoli storici e d’epoca, con l'obiettivo di sensibilizzare all’importanza del dono del sangue. L’iscrizione è gratuita.

Si inizierà con la consegna dei gadget e la colazione, che verrà offerta ai partecipanti dalla Fidas Pescara; a seguire, sistemazione delle moto da esporre nel piazzale. Alle ore 11 si parte per un giro in moto lungo le strade della città, per poi rientrare al punto base dove i motoveicoli rimarranno esposti fino a sera. Pubblico e partecipanti sono chiamati al rispetto delle norme anti-Covid. L’evento è patrocinato dal Comune di Pescara.

