“Marziani… on the beach/4”, incontro a Pescara il 21 luglio

A Pescara mercoledì 21 luglio Officine Letterarie – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata”, quarto appuntamento sul lungomare di Pescara sud. Un luogo all’aperto, informale, accogliente, per re-inventare l’idea di salotto letterario. Ospiti: Angela Curatolo (foto), Massimo Galante, Lucia Guida e Katia Agata Spera.

Un progetto di decentramento culturale che porta la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana. Così Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale:

“Questo quarto appuntamento è caratterizzato dalla Letteratura e società, ovvero scritture che intercettano istanze sociali. Con noi Angela Curatolo, giornalista (direttrice de “Il Giornale di Montesilvano” e di “Zaffiro Magazine”); Massimo Galante, scrittore (“Il Rifugista” Edizioni IlViandante, 2021); Lucia Guida, scrittrice (“Come gigli di mare tra la sabbia” Alcheringa, 2021); Katia Agata Spera, scrittrice (“Non sono io quell’uomo” Edizioni IlViandante, 2020). Autori e autrici legati sottotraccia dalla passione per una letteratura capace di entrare e indagare nelle pieghe della società contemporanea”.

Come già con “Presente!” e “Marziani… dal parrucchiere” il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere. Prossimi appuntamenti (sempre il mercoledì alle 18) a luglio il 28, e 4 agosto.