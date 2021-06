Mario Landolfi a Città Sant’Angelo per parlare di Covid e funzionamento del regionalismo

Organizzato dall’Associazione Sportello del cittadino, sabato 26 giugno a Città Sant’Angelo si terrà un appuntamento con Mario Landolfi (foto), ex ministro e autore di un libro sul regionalismo, "La Repubblica di Arlecchino. Interverranno Piercamillo Falasca, consigliere economico del Ministro Carfagna per il Sud e la Coesione territoriale, e Andrea Pruiti Ciarello, Cda Fondazione Einaudi, che introdurrà le tematiche sulle responsabilità della Cina e del governo italiano. L’incontro si intitola ‘Covid 19, riflessioni su un evento cigno nero nello scenario internazionale. La crisi del sistema regionalistico italiano ai tempi della pandemia e le prospettive future di ricostruzione’.

“Un evento di straordinaria importanza - dichiara Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo - che porterà nella nostra città la politica internazionale. Poter ospitare, nella meravigliosa cornice del Giardino delle Clarisse, personaggi importanti come l’onorevole Landolfi, il consigliere del Ministro del sud, Falasca e l'avvocato Andrea Pruiti Ciarello di Fondazione Einaudi è un grande orgoglio per la comunità angolana. L’estate 2021 l’abbiamo voluta dedicare alla cultura, inserendo nel cartellone estivo comunale, autori e giornalisti dal respiro nazionale e non potevano non accogliere la richiesta dello ‘Sportello del cittadino’ su un evento di questa importanza. Sarà un’estate diversa, con meno restrizioni e con una parvenza di normalità per cui bisogna chiedersi quale sia il futuro dell’Italia dopo la pandemia. Le risposte saranno date durante questo incontro nel quale invito la cittadinanza a partecipare”.