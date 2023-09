Al Mediamuseum Mario De Nonno presenta il volume "Latino, scuola e società"

Martedì 26 settembre nella sala conferenze del Mediamuseum si svolgerà l’assemblea dei soci della delegazione di Pescara dell’associazione italiana di cultura classica, associazione di docenti dell’università e della scuola, di studenti e di semplici cittadini che credono fermamente nella perennità dei valori della cultura classica, fondamento della moderna cultura europea, e si adoperano, per la loro salvaguardia e la loro diffusione. Fondata nel 1897 a Firenze, l’Associazione è una delle centinaia di società diffuse in 80 paesi del mondo, che perseguono le stesse finalità e sono raggruppate nella Fédération Internationale d’Etudes Classiques, organismo internazionale che è sotto l’egida dell’Unesco.

I lavori dell’assemblea saranno introdotti da una prolusione del professor Mario De Nonno, presidente nazionale della consulta universitaria di studi latini che presenterà il volume "Latino, scuola e società" edito dalla Cusl a cura di Francesco Berardi, Maria Luisa Delvigo e Mario De Nonno. Il volume che affronta la relazione tra latino, società e scuola da prospettive differenti, permette di cogliere come i testi latini mostrino tutta la vitalità di un insegnamento che, se ben contestualizzato in relazione ai mutamenti sociali e culturali e ai nuovi mezzi di comunicazione, può arricchire non poco il progresso civile e morale della società. Il latino non è solo il passato di una civiltà in cui affonda le sue radici la cultura europea, ma anche il futuro di un mondo i cui cittadini siano molto più consapevoli di sé, più liberi e inclusivi.

Con il professor De Nonno si confronteranno Francesco Berardi, professore associato in lingua e letteratura latina, e Carmine Catenacci, professore ordinario di lingua e letteratura greca e prorettore vicario dell’università di Chieti-Pescara. A seguire si svolgerà l’assemblea dei soci della delegazione che provvederà al rinnovo dei suoi organi statutari, alla definizione del programma delle attività e all’intitolazione della delegazione stessa al professor Claudio Palma, già preside del liceo classico “Gabriele d’Annunzio”, che è stato il fondatore dell’Aicc a Pescara e il suo presidente. L’incontro, che sarà moderato da Marco Presutti, è patrocinato dell'istituto nazionale di studi crociani, della Fondazione Edoardo Tiboni e dal liceo classico “Gabriele d’Annunzio” di Pescara. Ingresso libero.