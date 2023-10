Ri-scoprire la passione per la scrittura: tornano i laboratori del WriteClub Lab

Scrivere vuol dire raccontare una storia. Di quale storia si tratta? Di chi parla, cosa racconta? Perfezionato in oltre 10 anni di esperienza, il corso organizzato dal WriteClub Lab inverte i normali canoni e pone al centro l'esperienza personale. In questo modo, affinando la fantasia e la creatività, lavorare sulla "grammatica" del racconto diventa stimolante, facile, divertente. Meglio partire allora dall'odore delle parole. Che sia per il desiderio personale o per una finalità editoriale, i 12 incontri rappresentano uno spazio dove mettersi al centro e sviluppare la propria capacità di sentire, di ascoltare e narrare.

Scrivere è un mezzo di espressione che, da sempre, ci consente di entrare in relazione con noi stessi e con il mondo. Alla possibilità di esplorare in sicurezza, e nel modo che sentiamo più accessibile, degli aspetti personali, aggiunge quella riservatezza che non troviamo nel parlare con un'altra persona. Un buon racconto ci permette sempre di porci in ascolto, dà voce ad emozioni, alimenta un ricco e colorito dialogo interiore. Quando soddisfa queste condizioni una storia è pronta per essere condivisa: a metterci in relazione con gli altri. Il corso esperienziale del WriteClub Lab parte da questi presupposti per offrire un itinerario attraverso il mondo della scrittura e del racconto breve.



Il primo appuntamento è in programma per venerdì 20 ottobre, dalle ore 17, nella sede dell'Aspic di Pescara. Si andrà avanti fino al 29 marzo 2024. Per tutte le informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 338/9866874.