Successo a Pescara per "La Chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico" [FOTO]

Successo a Pescara per "La Chitarra - Festival Internazionale dell’Adriatico". La seconda settimana della rassegna, giunta alla sua 25a edizione, si è conclusa il 25 ottobre all’Aurum. Centinaia di appassionati sono arrivati in città per assistere agli appuntamenti musicali tenuti dai più importanti chitarristi.

Nel weekend sono andati in scena concerti, masterclass, una mostra di liuteria e il decimo concorso, che ha registrato l’iscrizione di numerosi solisti ed ensemble, con il chitarrista padovano Victor Valisena come vincitore della categoria solisti classici senza limiti di età.

Secondo posto per Raffaele Putzolu di Oristano e terzo posto ex equo per Giordano Sforzini di Terni e Marco Longhi di Busto Arsizio. Diversi, poi, sono stati i premiati nelle categorie riservate ai più giovani, che, accompagnati dai loro familiari, si sono distinti per l’ottima preparazione e il grande spirito di partecipazione.