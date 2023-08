Allo stadio del mare la finale di Mister Italia e Miss Grand Prix 2023, conduce Jo Squillo

Sabato 26 agosto, a partire dalle ore 21, lo stadio del mare di Pescara ospiterà la finalissima di “Mister Italia 2023”, che sarà condotta come tradizione da Jo Squillo (foto): in gara 40 bellissimi per contendersi lo scettro della vittoria finale. Due giorni, prima, cioè giovedì 24 agosto, è invece prevista a Giulianova la prefinale con la partecipazione di ben 95 giovani provenienti da tutta Italia. Il concorso è molto ambito perché, nel corso del tempo, ha lanciato personaggi come Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Onestini, Raffaello Balzo e Luca Vetrone.

Nella stessa sera si terrà anche la finale di “Miss Grand Prix”, con la presenza di 25 ragazze. Entrambi i concorsi sono organizzati dall'agenzia di Claudio Marastoni e patrocinati dal Comune di Pescara. Ingresso libero. La serata conclusiva dell'evento andrà poi in onda su Rete 4, La 5, Tgcom24 e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky) di Jo Squillo.