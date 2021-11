Cena d’autore a Café Les Paillotes con Heinz Beck: un viaggio nei sapori tra astice e tartufo bianco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Cena d’autore a Café Les Paillotes con Heinz Beck: lo chef tre stelle Michelin proporrà un viaggio nei sapori tra astice e tartufo bianco. L’appuntamento è per domenica 28 novembre. Questo il menù: medaglioni di astice con fagioli cannellini e tartufo bianco d’Alba; ricciola marinata, sedano rapa e tartufo nero; tortellini di melanzana con pomodoro al sumac e frutti di mare; filetto di spigola con finocchi alla brace e crema di pistacchi; per dessert, gelatina di arance con gelato al bergamotto.

E durante la cena non mancherà una “sorpresa dello chef”. Abbinamento vini selezionati a cura del sommelier. Per informazioni e prenotazioni bisogna chiamare il numero 085/61809. L'evento si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme di sanificazione e igienizzazione anti Covid.