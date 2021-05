Al via il progetto "Happy Fitness in porto"

Sabato 8 maggio prende vita il progetto Happy Fitness in porto con la "Fiera della felicità in movimento". Il progetto è nato dalla collaborazione della palestra Happy Fitness di Pretoro e il Porto Turistico Marina di Pescara.



Da maggio a settembre, nello spazio alle spalle dell'anfiteatro all'interno del Porto turistico, si terranno lezioni di fitness all'aperto (aerobica, pilates, zumba, sambafit e Met), in totale sicurezza e con ampi spazi riservati per tutti i partecipanti.



Dopo un lungo periodo di inattività più o meno forzata, tutti noi ci meritiamo un po' di sano e divertente movimento all'aperto. Tutte le informazioni si trovano sulla pagina Facebook "Happy Fitness in Porto".