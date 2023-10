Giovanni Di Iacovo presenta la nuova edizione di "Confessioni di uno zero"

Venerdi 20 ottobre alle ore 18 lo scrittore Giovanni Di Iacovo presenterà la nuova edizione del suo romanzo "Confessioni di uno zero" (Castelvecchie) nel circolo degli studenti universitari Cfu (ex Namasté, accanto alla libreria Primo Moroni). Ingresso libero.

Il libro, dal quale nel 2019 è stato ricavato anche un film per la regia di Andrea Malandra, contiene anche alcuni elementi autobiografici, come svela lo stesso Di Iacovo: "La pelle della mia giovinezza, le ossa della mia vita in questa città, il cuore di tutto quello che sognavamo in quegli anni, i muscoli che ci hanno portato ovunque nel mondo per poi riportarci a casa. In questo romanzo racconto vicende sottocutanee della nostra città ed è quindi per me particolarmente bello che possano appassionare pubblici così distanti e diversi".

'Confessioni di uno zero' (che è stato tradotto anche in inglese per l’edizione anglo-americana) racconta le vicende di adolecenti ribelli di provincia in una Pescara del passato. Si parte da un viaggio alla scoperta della nostra città tra gli anni '80 e '90 per arrivare fino a Londra, mito di tanti giovani pescaresi dell'epoca. Oltre a "Confessioni di uno zero", Di Iacovo ha dato finora alle stampe anche "Sushi Bar Sarajevo", "Tutti i poveri devono morire", "La Sindrome dell'Ira di Dio", "Labbra al Neon" e "Noi siamo la notte".