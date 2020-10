Giornate Fai d’autunno 2020, ecco gli appuntamenti nel Pescarese

Giornate Fai d’autunno 2020: gli appuntamenti nel Pescarese prevedono due fine settimana a Lettomanoppello, con gli scalpellini che racconteranno la pietra preziosa, dalla storica “Bottega D’Alfonso” all’Iconicella.

Sono in programma visite sabato 17 e domenica 18 ottobre, nonché sabato 24 e domenica 25 ottobre Noto come “il paese degli scalpellini” e come piccola “Carrara di Abruzzo”, Lettomanoppello è legata fin dal medioevo alla lavorazione della pietra bianca e nera della Majella, destinata all’edilizia decorativa e all’arredamento.

Tra i vicoli del centro storico è possibile ammirare i portali, gli stipiti, le chiavi di volta, i motivi decorativi come rosoni, mascheroni, foglie d’acanto e stemmi sapientemente lavorati dagli scalpellini. Il percorso delle Giornate Fai si snoderà tra le botteghe artigianali – tra cui la più famosa, quella di Gennaro D’Alfonso – dove i maestri artigiani racconteranno l’antico mestiere della lavorazione della pietra bianca. La visita terminerà al Santuario dell’Iconicella e alla sua facciata finemente scolpita.