Spoltore celebra la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate

Doppio appuntamento a Spoltore, in collaborazione con l'associazione nazionale 'Combattenti e Reduci', dedicato ai familiari dei caduti durante la prima guerra mondiale: giovedì 4 novembre ci sarà la deposizione di un cuscino floreale, da parte di un piccolo corteo istituzionale guidato dal sindaco Di Lorito, a Villa Santa Maria (ore 8.30), Caprara (ore 9.30) e in piazza Di Marzio (ore 10.30) nel capoluogo davanti alle lapidi in memoria dei caduti.

Sabato 6 novembre invece, dopo la Santa Messa alle ore 9.30 nella chiesa di San Panfilo con la partecipazione del coro degli Alpini, si terrà la benedizione della corona con la Fanfara dei Bersaglieri davanti alla lapide della chiesa, poi, intorno alle ore 11, nella sala consiliare del Comune ci sarà la consegna degli attestati e delle medaglie ai famigliari dei caduti durante la prima guerra mondiale.

