Giornata della cultura ebraica, appuntamento on line per le norme anti Covid

Giornata della cultura ebraica 2020 domenica 6 settembre con un appuntamento on line, in diretta dal Palazzo di Città, che risponde alle esigenze della situazione determinata dal Covid-19. Modera Federico Gentilini, coordinatore Educals – Educational Agreements for Landscapes’ Sons. Per partecipare, cliccare su www.comune.pescara.it o su www.facebook.com/ comunedipescara.

Dopo i saluti del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e del governatore Marco Marsilio, il programma sarà il seguente: