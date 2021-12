Il 31 dicembre al Gay Factory si entra solo con gli slip rossi

Il 31 dicembre al Gay Factory di Francavilla sarà rigorosamente vietato entrare senza indossare gli slip rossi. Questa è la formula che il Gay Factory, l'unico villaggio gay d'Italia, inclusivo e quindi aperto a tutti coloro che ne condividono i valori di libertà e rispetto, ha voluto adottare per l'ultimo dell'anno, come a voler esorcizzare un anno così difficile, per via della pandemia, che finalmente sta volgendo al termine.

Per chi si dovesse dimenticare di indossare gli slip rossi, all'ingresso del Gay Factory sarà possibile aquistare il modello esclusivo della linea Maximo only for man, realizzati appositamente per il veglione di fine anno. L'appuntamento è alle ore 22 per chi vuole festeggiare la fine del vecchio anno e brindare all'arrivo del 2022, con un costo d'ingresso di 35 € a persona incluso il brindisi al nuovo anno, con un bicchiere di spumante e una fetta di panettore.

Per chi viene dopo la mezzanotte il costo è di 30 € inclusa una consumazione, per gli under 22 special price a 25 € per tutta la notte. Ci sarà una guest star di tutto riguardo e icona Gay... Mariah Carey by Lakisha Moore Drag Star con la colonna sonora di ogni Natale "All I Want for Christmas Is You". È possibile prenotarsi al 320/6419931.