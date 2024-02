Freevola - Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione: un monologo di Lucia Raffaella Mariani in scena al Florian Espace

Torna Femminile Plurale 2024 | L’arte delle donne tra febbraio, giunto alla sua terza edizione. Tra febbraio e marzo sono diversi gli appuntamenti che animeranno il Florian Espace. La rassegna a cura di Giulia Basel e Chiara Sanvitale, mette al centro la creatività femminile e i temi della disparità di genere: una rassegna creata da donne, che dà voce alle donne, che parla a tutte.

Il primo spettacolo è previsto per venerdì 23 febbraio con “Freevola - Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”, un monologo di e con Lucia Raffaella Mariani.

Lo spettacolo Selezione Premio Scenario 2023 parte da questi interrogativi: come si gestisce il conflitto tra lo sguardo del mondo sul proprio corpo e le bambine che siamo dentro? È attraverso l'ammirazione che si ottiene l'amore?

" Freevola " estremizza questo insostenibile bisogno di ammirazione.

La signorina Mariani entra sul palco per partecipare a un concorso, sorride a pieni denti, disperata e dice: "Se ho capito bene il concorso funziona così. Ho un'ora di tempo per farmi amare da voi, per quello che sono". Parte il timer. Si dà il via ad un gioco aperto con il pubblico, che è chiamato ad essere responsabile dei propri giudizi sulla signorina: può usare un pollice in giù nel caso in cui la signorina non sia di suo gradimento, un pollice in su nel caso lo sia, può lanciare sul palco una rosa trovata sotto la sua sedia se sente un moto d’amore.

Dall'altra parte, sul palco, la signorina Mariani, nel tentativo di essere irresistibile e di ricevere tutte le rose che la giuria possiede, si fa sopraffare dalle sue insicurezze e fragilità, e non può fare altro che dare il via ad una confessione tragicomica, frammentata, poetica sul dovere di piacere.

Lucia Raffaella Mariani nasce a Bari nel luglio del 1999, a 18 anni vince il premio Hystrio alla vocazione Ugo Ronfani e qualche mese dopo entra nella scuola del Teatro Stabile di Torino, dove comincia a lavorare con Valerio Binasco e Gabriele Vacis. Insieme a quest’ultimo e ai suoi ex compagni di Accademia fonda nel 2021 la compagnia teatrale Potenziali Evocati Multimediali, con i quali si occupa di un teatro fondato sull’ascolto, la cura e la relazione. Si avvicina alla scrittura di scena, alla stand-up, alla slam poetry e si dedica alla stesura del suo primo monologo: Freevola – confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione.

Si consiglia di prenotare al 393/9350933 (anche whatsapp) e 085/4224087.