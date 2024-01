Francesco e Noemy Longobardi presentano "Le tre facce della violenza" all'istituto comprensivo Alighieri di Spoltore

Nuovo appuntamento a Spoltore per il libro "Le tre facce della violenza" (Rossini Editore), che sarà presentato dagli autori Francesco e Noemy Longobardi giovedì 18 gennaio a Spoltore. Partecipano il sindaco Chiara Trulli, l’assessore alla cultura Nada Di Giandomenico e l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Sborgia per i saluti. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato in collaborazione con l'amministrazione nell’ambito dei progetti educativi "Per non perdere la bussola" e "Biblioinsieme", nel contesto delle azioni intraprese dall’istituto in collaborazione con enti e associazioni culturali che operano sul territorio per favorire il rispetto dell’altro e contrastare la violenza di genere in attuazione delle iniziative previste dal ministero con il progetto sperimentale "Educare alle relazioni".

Questo link consentirà di seguire in streaming la diretta sul canale YouTube dedicato e di fare domande agli autori (in alternativa è possibile scrivere le domande entro le ore 13 di giovedì 18 gennaio all’indirizzo mail biblioteca@icspoltore.edu.it). "Le tre facce della violenza" è scritto a quattro mani da padre e figlia, alla ricerca delle cause della violenza nella società. Indifferenza e individualismo sono antivalori che si stanno affermando nella nostra società in modo silente: tecnologia e crisi economica favoriscono il rinchiudersi in sè stessi, e per questo è nata Medea Odv, di cui Francesco Longobardi è presidente. Medea è un'associazione che opera su tutto il territorio nazionale, attraverso sportelli di ascolto psicologico per il bullismo e la violenza sulle donne. La violenza è racchiusa in tre facce, che seguono tutto il percorso di sviluppo di una vita: dall’infanzia, passando per l’adolescenza per poi arrivare all’età adulta.