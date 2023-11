San Martino a Città Sant'Angelo con un pomeriggio dedicato al folklore e alla tradizione

Sabato 11 novembre Città Sant’Angelo si riempirà di folklore e tradizioni per rivivere e festeggiare la giornata di San Martino, ricorrenza popolare del borgo e non solo. Tutto il centro storico sarà addobbato a tema autunnale e, tra zucche e ornamenti autunnali, l’evento avrà inizio con i laboratori creativi a tema organizzati in zona Casale per intrattenere grandi e piccini.

Dislocate in diversi punti lungo il corso, ci saranno piccole aziende agricole locali che esporranno i loro prodotti e faranno degustare anche l’olio appena raccolto. Non mancheranno aree ristorazione con piatti tipici della tradizione contadina, le immancabili caldarroste, da accompagnare con vini da degustare, postazioni di dolciumi e cioccolata calda. Il cuore dell’evento sarà la processione dei cornuti, che inizierà alle 18:30 animando a festa le vie del Borgo. Tradizionalmente, la processione è organizzata da uomini del posto, guidati dall’ultimo sposo dell’anno, che sfileranno lungo il corso tra canti e stornelli simpatici e goliardici.

Questo allegro corteo di uomini paesani sfila per le vie del borgo, capeggiato dall’ultimo sposo dell’anno, intonando canti e simpatici stornelli “piccanti” davanti alle case dei presunti mariti traditi, creando un clima goliardico e scherzoso che risuona per tutto il paese. Sarà un momento di divertimento, allegria e condivisione per riscoprire una delle più originali manifestazioni legate alla giornata di San Martino. L’evento è stato organizzato dall’associazione Calp per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e dei festeggiamenti.