A Città Sant’Angelo la festa del fiore e piante da giardino e orto

Domenica 28 maggio nel centro storico di Città Sant'Angelo si terrà la "Festa del fiore e piante da giardino e orto", organizzata dall'associazione Commercianti Artigiani e Liberi Professionisti. Dalle 10 alle 20 l’intero corso Vittorio Emanuele diventerà un grande prato pieno di fiori e piante, ma non solo. Oltre a espositori del mondo del florovivaismo, ci sarà un’area dedicata ai mercatini dell’artigianato, un’area food allestita in piazza Garibaldi, fino ad arrivare ai piedi della scalinata di Sant’Agostino dove ci sarà un laboratorio creativo organizzato dall’associazione Telapinta con un punto ristoro/area caffè con biscotteria ed altri dolciumi vari.

Spazio anche a due concorsi, per coinvolgere quanto più possibile la popolazione locale. Il primo è chiamato “Lo Scorcio fiorito più bello” a cui potrà partecipare qualsiasi abitante del centro storico, con l’obiettivo di addobbare un balcone, un androne o portico o qualsiasi altro angolo caratteristico entro le mura del Borgo. L’altro concorso, invece, è prettamente fotografico ed è chiamato “il Fiore in uno scatto”. Tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non potranno partecipare apertamente. Verrà allestito un angolo del centro storico con esposte le foto partecipanti. Ci saranno due giurie distinte che, al termine della giornata, proclameranno i due vincitori dei relativi concorsi, i quali riceveranno una targa di partecipazione e un premio.