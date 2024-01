Festa di Carnevale a Montesilvano: il programma

A Montesilvano è in arrivo la festa più divertente dell'anno. Domenica 11 febbraio, infatti, tornerà il Carnevale in città con il concorso della mascherina più bella. A partire dal primo pomeriggio, in piazza Diaz e via Roma, esploderà il divertimento. Dalle ore 15 si potrà iscrivere il poprio bambino al concorso “La mascherina più bella” e farlo partecipare alla sfilata che si terrà a partire dalle ore 16 lungo via Roma, con la conduzione di Grazia Di Dio.

Si potrà scegliere la propria categoria: i primi a sfilare saranno i bimbi dai 0 ai 6 anni e, a seguire, quelli dai 7 ai 12 anni. Dalle ore 15 alle ore 16 intrattenimento con "The Pop Corn vocal band”: attraverso le voci di tre artisti abruzzesi, la band farà vivere a tutti i presenti, bambini e adulti, un viaggio nel tempo in chiave musicale con le più belle canzoni Disney, dei cartoni animati e delle sigle televisive.

Alle ore 17 toccherà alle premiazioni del concorso “La mascherina più bella” per entrambe le categorie. Sarà un coloratissimo pomeriggio all’insegna dell’animazione tragata Fun For Family, con musica, baby dance, pop corn e zucchero filato, il tutto in compagnia delle allegre mascotte dei proprii personaggi preferiti.