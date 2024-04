Alla scoperta del borgo di Città Sant’Angelo con il gruppo “I compagni d’avventura”

Tra montagna e mare, in una giornata di primavera, sarà possibile partecipare all’escursione organizzata da “I compagni d’avventura”, che porteranno i visitatori a scoprire il centro storico del borgo di Città Sant’Angelo.

Nel corso della mattinata di sabato 20 aprile i visitatori potranno prendere parte a un percorso che prevede panorami che abbracciano tutta la fascia collinare abruzzese, vicoli riposti, monasteri di clausura abbandonati, cisterne sotterranee, zanne di antichi elefanti, novelle di Luigi Pirandello e tanto altro da raccontare e far vedere in una passeggiata ricca e multiforme per conoscere uno dei centri storici più belli della costa abruzzese.

Luogo d’incontro: sulla scalinata della chiesa di Sant’Agostino, al termine di corso Vittorio Emanuele II.

Prenotazione obbligatoria.