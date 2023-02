Daniele Archibugi presenta “Maestro delle mie brame. Alla ricerca di Federico Caffè”

Sabato 4 febbraio alle ore 17:30, nel teatro “Gianni Cordova”, la sezione Italia Nostra "Gorgoni" di Pescara organizza l'incontro con l'economista Daniele Archibugi, autore del volume "Maestro delle mie brame. Alla ricerca di Federico Caffè" (Fazi ed. 2022). Dopo i saluti di Massimo Palladini, presidente della Sezione di Italia Nostra di Pescara, e di Maria Rita Carota, assessore comunale alla cultura, introdurrà l'incontro Silvestro Profico, ex allievo di Federico Caffè.

Sabrina Dei Nobili, giornalista de "Il Centro", dialogherà con l'autore. Durante l'incontro verranno recitati, a cura della compagnia "Torre del Bardo", alcuni brani dell'opera teatrale di Mario Moretti "Gli occhiali del Professor Caffè", messa in scena nel 2004 per la regia di William Zola. Ingresso gratuito. In mattinata, nell'istituto Tito Acerbo, l'autore incontrerà gli studenti e i docenti.