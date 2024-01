Al Clap Museum “Crealab”, un laboratorio tra arte e fumetto

Il Clap Museum presenta "Crealab", laboratorio di arte, fumetto e creatività pensato per bimbi e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Il progetto, totalmente gratuito, è promosso e realizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo e dal Clap Museum. Gli incontri saranno sette, con cadenza settimanale, per un massimo di 15 bambini per ciascun appuntamento. Al Clap si svolgeranno ogni domenica dalle 16:30 alle 18, a partire dal 4 febbraio. Iscrizione e frequenza sono gratuiti, previa prenotazione via mail all’indirizzo info@clapmuseum.it, entro il sabato mattina precedente.

Alla Ludoteca Thomas Dezi, in collaborazione con l’associazione Il Piccolo Principe, si svolgeranno ogni lunedì dalle 17:15 alle 18:45, a partire dal 5 febbraio, in via Lago di Capestrano, 94 (quartiere Villa del Fuoco). Iscrizione e frequenza sono gratuiti, con prenotazione in sede. 'Crealab' è curato da Chiara Luna Colombaro, artista formatasi nella pittura e nella sperimentazione nel mondo dell’arte.

Diplomata all’Accademia del Fumetto di Pescara, Chiara si è dedicata al mondo delle autoproduzioni trovando infine un legame con gli studi creativi e didattici di Bruno Munari, artista a cui il laboratorio si ispira. L’obiettivo del corso è stimolare la creatività dei bambini, andando a proporre una visione fantasiosa, creativa, immaginativa e inventiva della realtà. Ogni lezione, infatti, sarà un esperimento stimolante a sé, dove si affronteranno variazioni di forme, colori, dimensioni, luoghi e fusione degli elementi, collegandosi all’immaginario dell’arte del fumetto.

Ai partecipanti saranno forniti tutti i materiali tecnici necessari per le attività e ogni incontro avrà un tema diverso dagli altri. I ragazzi potranno sbizzarrirsi con ogni genere di sperimentazione, tra colori, forme, materiali, significati e modalità creative. Per info e prenotazioni: Clap Museum, via Nicola Fabrizi 194 - tel. 085/4451750. Orari di apertura 10:30-13:30 / 16-20.