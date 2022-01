Costellazioni familiari e sistemiche, incontro a Moscufo

La felicità è una scelta. Le costellazioni familiari, ora anche online, possono aiutarti a sciogliere i nodi che ti impediscono di raggiungerla. Evento previsto domenica 20 febbraio nel borghetto dei Lonfi di Moscufo. Per le iscrizioni bisogna compilare il modulo disponibile su www.janhu.it/20-02-2022. Informazioni e prenotazioni: Tiziano 351.8960500, Janhu 393.9374116, info@janhu.it.

COSA SONO LE COSTELLAZIONI FAMILIARI SISTEMICHE

Riceviamo dalla famiglia di origine non solo le caratteristiche genetiche ma anche le storie, i traumi le credenze così come la forza e le risorse. Questo può manifestarsi in maniera "invisibile", attraverso dinamiche inconsapevoli che si riflettono nei nostri comportamenti nelle relazioni e condizionano la nostra vita. Attraverso le Costellazioni Familiari è possibile portare alla luce queste dinamiche "nascoste", che non ci permettono di vivere in maniera autentica. Ristabilendo il giusto ordine ed equilibrio, reintegrando i membri esclusi, sciogliendo i nuclei di dolore è possibile ritrovare armonia, pace, amore e gratitudine per vivere appieno la nostra vita.

COME FUNZIONANO

Gli elementi fondamentali per effettuare una costellazione familiare sono tre: un facilitatore, un cliente e dei rappresentanti. Il facilitatore è colui che indaga assieme al cliente la tematica che si vuole esplorare. Sulla base della sua esperienza e competenza, guida la costellazione a una soluzione efficace. Il cliente è colui che porta la domanda su cui lavorare, che deve essere chiara e rilevante solitamente legata a un blocco / malessere che richieda una soluzione. A seconda della domanda, il facilitatore chiederà al cliente di scegliere una o più persone per rappresentare i membri del sistema familiare, i blocchi e tutto quello che può essere utile per poter avere informazioni sulla domanda. Durante il lavoro i rappresentanti possono esprimersi liberamente e spontaneamente nel loro sentire, dando uno sviluppo dinamico alla costellazione.

PROGRAMMA

Presentazione dei partecipanti, spiegazione su come funzionano le costellazioni familiari sistemiche, il ruolo dei rappresentanti, domande, meditazione guidata in preparazione al lavoro, sessioni di costellazioni, pausa pranzo, sessioni di costellazioni, saluti finali. Durante la giornata sarà possibile mettere in scena la propria costellazione. Appuntamento con i seguenti orari: 9:30-12:30 prima parte, 12:30-14:30 pausa pranzo, 14:30-19:30 seconda parte. Pranzo: ognuno si porta qualcosa e, se gli fa piacere, lo condivide con gli altri.