A Montesilvano un corso di primo soccorso pediatrico

Il Melograno organizza un corso di primo soccorso pediatrico che si terrà venerdì 2 e venerdì 9 febbraio nella sede dell'associazione, in via Lazio 13 a Montesilvano, in collaborazione con la scuola dei 1.000 giorni. Sarà possibile scoprire come curare il proprio bambino appena nato, come prevenire gli incidenti domestici (avvelenamento, intossicazione, ferite, ustioni) e come intervenire se si verificano eventi quali vomito, disidratazione, ferite, scottature, febbre, convulsioni febbrili, avvelenamento e intossicazione.

Inoltre verrà spiegato cosa non fare quando si verificano incidenti o se il bambino sta male, come prendersi cura del bambino a casa, quando è necessario rivolgersi al pronto soccorso e quando è consigliato chiamare un pediatra. Si rilasceranno attestato e manuale digitale. Gli orari in cui si terranno le lezioni sono dalle ore 17,30 alle ore 20. Sono disponibili al massimo 20 posti. Informazioni e iscrizioni al numero di telefono 339/8767297.