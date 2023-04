Corso di fotografia in presenza con Biagio Giurastante

Giovedì 13 aprile avrà inizio il nuovo corso di fotografia in presenza: 12+1 lezioni, due esterne, prove pratiche in aula, rilascio delle dispense a seguire ogni lezione e consegna di attestato di partecipazione al termine del corso, che ha ottenuto il riconoscimento Fiaf e il patrocinio Uif.

Non solo tecnica, ma anche composizione, lettura delle foto, progetto fotografico etc. Unica condizione per poter partecipare è la disponibilità (anche condivisa) di una fotocamera con regolazione manuale dell'esposizione. Costo: 130 euro. Previsto uno sconto per chi si iscriverà in coppia. Il tutor sarà Biagio Giurastante.