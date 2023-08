All'università si parla di metodi e approcci statistici per la valutazione dei servizi

Dal 30 agosto al 1° settembre, nell’università d’Annunzio, avrà luogo l’undicesima edizione del convegno 'Innovazione e Società', organizzato dal gruppo "Statistica per la Valutazione e la Qualità dei Servizi", appartenente alla Società Italiana di Statistica. La conferenza, che si svolge regolarmente con cadenza biennale dal 2009, ha l’obiettivo di presentare nuovi sviluppi e idee nel campo della statistica applicata con particolare attenzione alla valutazione della qualità dei servizi pubblici e privati.

Il meeting contribuisce a sottolineare l’importanza di metodi e approcci statistici per la valutazione dei servizi in diversi contesti attraverso il coinvolgimento di esperti in statistica, analisi dei dati e stakeholders attivi nel campo del decision making. Per l’edizione 2023, svolta con il patrocinio della Società Italiana di Statistica e dell’università “d’Annunzio” Chieti-Pescara, il focus è rivolto a “Tecniche, Tecnologie e Trend (T3)”, l’utilizzo di queste 3 T si propone di superare i metodi quantitativi tradizionali che, a causa della crescente complessità dei dati, presentano spesso limitazioni nell’analizzare i fenomeni.

L’evento, che per la prima volta si svolgerà in Abruzzo, presenta già numeri da record: il numero degli iscritti, a poche ore dall’inizio della conferenza, è pari a 150. Si tratta di docenti universitari ed esperti di analisi dei dati provenienti dal mondo delle aziende, da tutta Italia e dall’estero. Sono previste 3 giornate in cui saranno presentati 127 contributi relativi ad applicazioni statistiche in moltissimi campi, toccando temi prettamente economici come il mercato del lavoro, la finanza, la statistica ufficiale a temi attuali quali la sostenibilità, il turismo, la statistica ambientale, fino ad arrivare anche ad applicazioni in campo sanitario e sportivo.

La conferenza prevede anche 5 sessioni plenarie con 3 keynote speakers e 2 tavole rotonde. Mercoledì 30 agosto è prevista la sessione di Ron S. Kenett, docente del Samuel Neaman Institute of Israel dal titolo “Befitting Cross Validation with 3 case studies”, giovedì 31 agosto sarà Enrico Giovannini, ex ministro e docente dell’università di Tor Vergata a presentare la sessione dal titolo “Planning a system of sustainable and resilent infrastructures: the role of data and models”, mentre venerdì 1° settembre Luigi D’Ambra, docente dell’università di Napoli Federico II, presenterà la sessione intitolata “An overall look at the cumulative chi squared and related methods”.

Le 2 tavole rotonde, organizzate dai professori Matilde Bini e Maurizio Vichi, toccheranno invece il tema dell’intelligenza artificiale e cybersecurity e quello della Data Governance. L’evento rappresenterà inoltre anche un’occasione di promozione per le città di Chieti e Pescara, visto che al termine dei lavori di ogni giornata sono previsti numerosi eventi sociali per mostrare ai partecipanti le attrazioni turistiche del territorio abruzzese.