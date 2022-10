Conferenza internazionale dei paesaggi costieri: il programma

A che punto sono i processi di trasformazione delle aree costiere italiane? In che modo i cambiamenti climatici e l’erosione, la fruizione turistica e la pressione insediativa stanno incidendo su uno degli ecosistemi più preziosi e delicati della penisola? E cosa possiamo imparare dagli altri Paesi europei?

Per discutere dei temi principali di attualità che interessano e intercettano le aree costiere italiane, Legambiente, l’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani, il Dipartimento di Architettura di Pescara e il Corso di Laurea in Scienze dell'Habitat Sostenibile di Pescara organizzano:? la Conferenza internazionale dei paesaggi costieri "Coste in movimento 2022", il 6 e 7 ottobre.

Nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre le iscrizioni saranno registrate alle ore 14,30. Venerdì 7 ottobre ci si registrerà alle ore 9.

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

?Ore 14.45 Sala Europaurum

?SALUTI ISTITUZIONALI

Lorenzo Pignatti, Direttore del Dipartimento di Architettura di Pescara, Sebastiano Venneri, Responsabile Nazionale mare di Legambiente, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Maurizio Dionisio, direttore Arta Abruzzo.

APERTURA DEI LAVORI

Introduce Michele Manigrasso, Università D’Annunzio di Chieti-Pescara e Osservatorio Opci.

Ore 15.30-17???

IL PROGETTO DEGLI HABITAT COSTIERI NELLA RICERCA E NELLA FORMAZIONE

Introduce e coordina Matteo di Venosa, presidente del corso di laurea in scienze dell’habitat sostenibile di Pescara.

Intervengono Nicola Martinelli, Politecnico di Bari, Michelangelo Russo, università di Napoli, Maria Chiara Tosi, Iuav - università di Venezia, Carola Hein, Tu Delft. Conclusioni di Paolo Fusero, università d’Annunzio di Chieti-Pescara.

?Ore 17 coffee break

Ore 17.30-19.30

GOVERNANCE DELLE AREE DEMANIALI COSTIERE. ?CRITICITÀ ED ESPERIENZE A CONFRONTO

?Introduce e coordina Sebastiano Venneri, responsabile nazionale mare di Legambiente. Intervengono Rita Miglietta, assessore alle politiche urbanistiche del Comune di Lecce, Isabella Del Trecco, assessore all'ambiente del Comune di Pescara, Nicoletta Eugenia Di Nisio, assessore mare e fiume del Comune di Pescara, Maurizio Dionisio, direttore dell'Arta Abruzzo, Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti, Stanislao D’Argenio, direttore dell'Amp Torre del Cerrano, Alex Giuzio, caporedattore di "Mondo Balneare", Marcello Squicciarini, direttore di Pmc - Abruzzo Innovazione Turismo, Fausto Ferruzza, responsabile nazionale paesaggio di Legambiente.

Interventi programmati: Maria Rita Carota, assessore alla cultura e beni culturali del Comune di Pescara; Gennaro Strever, camera di commercio di Chieti – Pescara; Angelo D’Alonzo, Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Pescara; docenti del dipartimento di architettura di Pescara.??

Ore 19.30-20

TUTTI AL MARE. LE TRASFORMAZIONI DEL TURISMO NELLE AREE COSTIERE ITALIANE

Premiazione dell’omonimo concorso fotografico 2022 organizzato da Legambiente e dall’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani. Premiano Giuseppe Di Marco, Luciano Di Martino, Sebastiano Venneri. Inaugurazione della mostra foto e video progettuale “Between land and sea” organizzata da Legambiente e dal dipartimento di architettura di Pescara. A seguire aperitivo in loco offerto dal Parco Nazionale della Maiella e dalla Cantina Orsogna.

Ore 21.30

TORNEO DI BEACH VOLLEY???

VENERDÌ 7 OTTOBRE

?Ore 9.30-11 Sala Europaurum

ORIZZONTI PARALLELI ITALIA-BALCANI. COME LA CULTURA ABITA L’ADRIATICO

Introduce e coordina Stefano Trinchese, università D’Annunzio di Chieti-Pescara. Intervengono Lorenzo Pignatti, Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, Rosario Pavia, Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, Saša Begovi?, University of Zagreb.

Ore 11 coffee break

Ore 11.30-13

CRITICAL REVIEW

Presentazione dei volumi di Venosa M., Manigrasso M. (a cura di), "Coste in movimento. Infrastrutture ambientali per la rigenerazione dei territori", Donzelli Editore 2022. "Seascape. International journal of Architecture, Urbanism and Geomorphology of coastal landscapes. Issue 01_ Erosions". Primiceri Editore 2022.

Coordina Romeo Farinella, università di Ferrara. Discutono Michelangelo Savino, università di Padova, Michele Manigrasso, università D’Annunzio di Chieti-Pescara e Osservatorio Opci, Beatrice Moretti, università di Genova, Salvatore Primiceri, Primiceri Editore.?

Ore 13 pausa pranzo

Ore 15-17

?FORUM: YOUTH4PLANET. TURISMI COSTIERI E RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO. ALLA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO.

Introducono e coordinano Lia Fedele, università d’Annunzio di Chieti-Pescara, Silvia Tauro, Legambiente. Partecipano gli autori dei paper selezionati tramite call Angelica Nanni, Klarissa Pica, Giulia Candeloro, Giulia Di Donato, Micol Femminella, Francesca Gallorini, Viola Gandolfi, Cecilia Ventura, Samuele Di Filippo, Alessia Ricci, Steven Terrenzi. Interviene Angelo Dimarca, responsabile conservazione Natura, Legambiente Sicilia. Ne discutono Stefanos Antoniadis, ULisboa - università di Lisbona, Paolo De Martino, Iuav - università di Venezia, Alex Giuzio, caporedattore di "Mondo Balneare".

BIKE TO COAST_ SPOSTAMENTO IN BICI A FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Ore 18-19.30 Museo Michetti - Sala ipogea 2, Piazza San Domenico 1

Saluti Daniele D’Amario, assessore al turismo della Regione Abruzzo

TRA LE PAGINE DEL MARE - Letture

Coordina Oscar Buonamano, consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti. Letture con Federico Bilò, Antonio Clemente, Stevka Šmitran, Fabio Fiori, Valter Fabietti. A seguire premiazione del concorso letterario “Tra le pagine del mare”, organizzato dall’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani con Primiceri Editore. Premiano Salvatore Primiceri e Amedeo Minischetti.?

Ore 19.30

Conclusioni di Matteo di Venosa e Michele Manigrasso