"Come valutare un'opera d'arte moderna e contemporanea", incontro con Massimo Vecchia

'Start Your Collection' propone, venerdì 23 ottobre, un incontro in compagnia dell'Art advisor Massimo Vecchia, sarà affrontato il tema "Come valutare un'opera d'arte moderna e contemporanea" e saranno dunque illustrati i criteri di valutazione che portano alla quotazione di un'opera.

L’Art Advisor è la figura professionale che aiuta il collezionista in questo importante percorso di valutazione di un’opera. Il workshop è destinato ai soci della Fondazione Aria. Inoltre per i partecipanti è possibile richiedere la registrazione integrale del primo workshop scrivendo a info@fondazionearia.it.