Come superare le difficoltà lavorative? Se ne parla in un webinar

Martedì 27 aprile alle ore 20:30 su Zoom si terrà un webinar informativo gratuito, dal titolo “Come superare le difficoltà lavorative?”, con strumenti utili a migliorare il vostro lavoro. Per iscrizioni o per maggiori informazioni scrivi a ministrivolontariitalia@gmail.com. Più di 2000 anni fa, Confucio affermava: “Scegli il lavoro che ami e lavorare non ti peserà mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita”. Il filosofo cinese ha racchiuso in queste semplici parole una grande verità: stare bene sul posto di lavoro ti cambia in meglio la vita e ti permette di proiettarti con entusiasmo nel futuro.

E allora la domanda fatidica è: ma in Italia, siamo felici sul posto di lavoro? Secondo i risultati dell’indagine del Centro Studi Uil, la risposta è affermativa, anche se ci sono delle evidenti zone d’ombra: sebbene la maggioranza dei lavoratori dipendenti si dichiari soddisfatta del proprio lavoro, oltre un lavoratore su quattro esprime, di converso, un giudizio negativo. Per il 26% dei dipendenti intervistati la massima di Confucio è una palese utopia.



Secondo il Centro Studi Uil, la soddisfazione complessiva dei lavoratori (espressa su una scala da 1 a 10) raggiunge la sufficienza piena e si attesta a 6,5. Ma quali sono, in dettaglio, i fattori della qualità del lavoro che impattano maggiormente sulla soddisfazione dei nostri lavoratori? Su tutti emerge la “stabilità”, che raggiunge un voto medio pari a 7,1. L’unico dei nove fattori indagati a scrollarsi di dosso la sufficienza. Poco sotto la soglia del “sette” si posizionano gli “orari di lavoro” (6,9) e poi a scendere tutti gli altri fattori, fino alla “retribuzione”, che è l’ultimo a raggiungere la sufficienza, seppur striminzita (6,0). L’unico elemento in zona rossa è rappresentato dalle “prospettive di carriera”, che si fermano a 5,4.



Sicuramente i motivi possono essere vari e differenti per ognuno di noi. Ma come si può aumentare l’efficienza lavorativa e la produttività? Come risolvere le preoccupazioni e la confusione sul posto di lavoro? Come superare i periodi di esaurimento? Sono tutte questioni che riguardano tanto i lavoratori quanto i dirigenti. Una loro soluzione porterebbe maggiore sicurezza e un’accresciuta soddisfazione.

Questo webinar informativo gratuito si basa su alcuni dei numerosi principi e tecniche, ideati dal filosofo e umanitario Ron Hubbard, che si possono applicare nel mondo del lavoro. Non solo si può trasformare il lavoro in un’attività gratificante e piena di soddisfazioni, ma lo si dovrebbe fare considerando che questa è l’attività che assorbe la maggior parte della nostra vita.