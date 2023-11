“Christmas Festival”, tanti appuntamenti natalizi per tutti al Città Sant’Angelo Village Outlet

DManca poco più di un mese all’arrivo del Natale, ma non è mai Natale senza il “Christmas Festival” del Città Sant’Angelo Village Outlet. Tutto pronto, quindi, per regalare una magica atmosfera ai visitatori. A partire da venerdì 24 novembre, infatti, fino a dopo l’Epifania, l’intera struttura dell’Outlet Village sarà illuminata con luci natalizie installazioni scenografiche e addobbi del periodo più bello e incantato dell’anno. In concomitanza con il “Black Friday”, venerdì 24 novembre, dalle ore 17 ci sarà il rito dell’accensione delle luminarie. Sabato 25 novembre, invece, appuntamento con il creator e gamer digitale, BellaFaccia. Il meet&greet con uno dei personaggi più apprezzati del gaming, inizierà alle ore 16:30.

Sarà obbligatorio ritirare il pass gratuito il 24 e 25 novembre (dalle ore 10 alle ore 18:30) nell’infopoint dell’Outlet, fino a esaurimento scorte. BellaFaccia, all’anagrafe Francesco Molinari, è nato a San Marino 29 anni fa, ha tanta determinazione, tanta ambizione e una grande passione per i videogiochi. In particolare, è un esperto di Minecraft: un videogioco on line molto seguito, in cui si costruiscono mondi virtuali, con personaggi e paesaggi dettagliati, per vivere emozionanti storie. Ad oggi vanta un canale YouTube con oltre un milione di follower, con un picco di oltre 4,7 milioni di visualizzazioni. Ma è solo l’inizio di un Natale pieno di appuntamenti gratuiti all’Città Sant’Angelo Village Outlet.

Il direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo, esprime soddisfazione: “Abbiamo vissuto un’estate da record con eventi di grande successo e per il Natale, non potevamo che proseguire su quest’onda. Abbiamo allestito per il Christmas Festival un cartellone di grandissimo livello con personaggi noti, laboratori gratuiti per i più piccoli, eventi natalizi mirati e l’immancabile incontro con il ‘’vero’’ Babbo Natale. Il nostro obiettivo è quello di rendere ancor più piacevole lo shopping all’interno del nostro Outlet Village. Quest’anno le famiglie potranno venire da noi, passare momenti piacevoli, divertenti e fare shopping natalizio in una bellissima e magica atmosfera”.

Il calendario, infatti, prevede tanti eventi e attività:

• 24 novembre Black Friday e accensione luminarie natalizie

• 25 novembre Meet&Greet con Bellafaccia

• 3 dicembre l’Aerial Dance di Visionair

• 8 dicembre apertura casa di Babbo Natale e laboratori creativi dell’ufficio postale di Santa Claus per i più piccoli, che proseguiranno per il periodo delle festività

• 9 dicembre Lucilla Show

• 10 dicembre Gli spettacolari mimi “Artisti De La Rambla”

• 16 dicembre Parata delle Principesse d’Inverno

• 17 dicembre Meet&Greet con le Mascotte ufficiali de I Puffi

• 23 dicembre Golden Parade

• 30 dicembre Meet&Greet con creator Rimoldigno e Papà Rimo

• 6 gennaio incontra la Befana

• 7 gennaio Meet&Greet con la mascotte ufficiale di Pocoyo

• 14 gennaio Firmacopie con i DiEffe Bros