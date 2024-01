Chiara Ingrao presenta il suo ultimo romanzo “Migrante per sempre”

Giovedì 25 gennaio, a Bussi sul Tirino, la scrittrice Chiara Ingrao presenterà il suo ultimo romanzo “Migrante per sempre”. Un lungo racconto che inquadra la storia d’Italia, da Paese di emigranti a Paese di immigrati, negli ultimi 50 anni, attraverso la storia della protagonista, una donna siciliana emigrata in Germania. L’incontro, organizzato dall’associazione culturale Pi greco, sarà introdotto da Pino De Dominicis, presidente dell’associazione, e sarà condotto dalla scrittrice pescarese Maristella Lippolis, che dialogherà con l’autrice. Ingresso libero.

Chiara Ingrao, figlia di Pietro Ingrao e Laura Lombardo Radice, è una scrittrice, oltre che animatrice culturale, con un curriculum ricco di esperienze professionali e di attivismo sociale: sindacalista, poi interprete parlamentare, programmista radio, animatrice di movimenti pacifisti e antirazzisti. Nella sua più recente carriera di scrittrice ha già al suo attivo tre romanzi per adulti e due per bambini, un libro autobiografico, ha curato un volume con gli scritti di sua madre, ed è autrice di vari articoli e saggi.

Nel romanzo si narra la storia di Lina, emigrata in Germania da bambina e tornata in Italia quando è diventata ormai una donna, ispirandosi ad una storia vera, ma esemplificativa di tante altre storie degli anni 50, quando l’emigrazione dall’Italia prese in particolare la strada del nord Europa: Germania, Svizzera e in Belgio. “Il romanzo - scrive Luciana Castellina in una recensione al libro - si ispira ad un genere narrativo che non è puramente finzione, ma che non è neanche cronaca. Se il libro è bello al piacere dell’intreccio romanzesco si aggiunge il gusto di scoprire che è una storia vera. Nei premi letterari degli ultimi anni è proprio questa la novità”.

Interessante il dialogo che si svilupperà con un’altra scrittrice, Maristella Lippolis, che ha anche lei al suo attivo romanzi di impegno sociale e femminista e che ha affrontato, anche se non direttamente, il tema dell’immigrazione e della integrazione non solo nei Paesi di approdo, ma anche – come accade nel romanzo di Chiara Ingrao – nei luoghi di provenienza, quando la lunga assenza può far sentire stranieri anche nel proprio paese. Rosa Piero leggerà alcuni brani del romanzo.